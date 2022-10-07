Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü görev tanımı nedir, Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü ne iş yapar, Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü Tanımı;

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Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü Maaşları

Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.23

Meslek Adı :

Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kesme platformuna gelen gazbeton kalıplarını tel bıçaklı makineyle tanımlı ebatlarda kesme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazbeton Kalıp Kesme Hattı Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesme makinesini günlük kullanıma hazırlamak, b) Kumanda panosundan ürüne has veri girişlerini yapmak,

c) Gazbeton hamurunu kesme platformu içine yerleştirmek,

d) Kesme tellerini kontrol etmek , eksik, kopuk varsa tamamlamak,

e) Kesme teli mesafe ayarlarını kontrol etmek, ürüne göre ayarlamak,

f) Makineyi çalıştırarak kesme işlemlerini gerçekleştirmek,

g) Kanallı ürünlerde kalıp bıçak ve emme makinesi ile kanal açılmasını sağlamak,

h) Yan atık parçaları geri dönüşüm için gelberi ile kanala düşürmek,

i) Kesim sonrası ürün dilimlerinin boyutlarını kontrol etmek, hataları düzeltmek,

j) Kesme platformunu ve makineyi tazyikli hava ile temizlemek ve bir sonraki kullanıma hazırlamak,

k) Otomatik ve gerektiğinde manüel makine yağlaması yapmak,

l) Her vardiya sonunda yağ tankını doldurarak dolu bırakmak,

m) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki operatöre devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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