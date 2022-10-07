Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü görev tanımı nedir, Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü ne iş yapar, Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü Tanımı;

__

Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü Maaşları

Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.24

Meslek Adı :

Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dilimlenmiş gazbeton hamurunu, transfer (kür) arabalarıyla birlikte otoklav içine yerleştirme, vakumlama, kürleme (buharlama) işlemleri ile hamurun belirli süre pişmesini sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Otoklav kazanını ve diğer ekipmanı günlük kullanıma hazırlamak,

b) Kumanda panosundan ürüne has veri girişlerini yapmak,

c) Transfer arabalarındaki gazbeton hamurunu otoklav içine yerleştirmek,

d) Otoklav kapağını kapatmak,

e) Otoklavı çalıştırarak gazbeton hamurunun vakumlanmasını ve kürlenmesini sağlamak,

f) Tanımlı süre kürlenen gazbetonu transfer arabasıyla beraber dışarı çıkarmak,

g) Otoklav içinde olabilecek gazbeton parçalarını temizlemek,

h) Otoklav sepet filtrelerini temizlemek,

i) Transfer arabasını paketleme bölümüne göndermek,

j) Pompaları,vanaları ve otoklavı temizleyerek bir sonraki kullanıma hazırlamak,

k) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki operatöre devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?