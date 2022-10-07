Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü görev tanımı nedir, Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü ne iş yapar, Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü Tanımı;

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Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü Maaşları

Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8114.21

Meslek Adı :

Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Çimento, Taş Ve Diğer Mineral Ürünler İle İlgili Makine Operatörleri Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gazbeton üretiminde toz kireç ihtiyacını karşılamak amacıyla parça kireci makinede toz haline dönüştürme ve toz kireci tanımlı stok silolarına aktarma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazbeton Kireç Hazırlama Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimde kullanılacak parça veya toz kireci teslim almak,

b) Kirecin bant haznelerine aktarılmasını sağlamak,

c) Toz kireci direkt bekleme silolarına göndermek,

d) Parça kirecin makinenin kırma,öğütme ve gönderme istasyonlarında işlem görmesini sağlamak,

e) Öğütülen toz kireci hava üflemeli sistem ile ana siloya göndermek,

f) Ana kumanda panosundan işlemlerin takip ve kontrolünü yapmak,

g) Laboratuar test bilgilerine göre üretimi yönlendirmek,

h) Arıza ve aksaklıklarda makineye müdahale etmek, arızayı gidermek,

i) Sistem üzerinden ana siloların seviye kontrollerini yapmak,

j) Makinenin ve ana istasyonlarının bakımını yapmak,

k) Filtreleri temizlemek, makinenin hareketli noktalarını temizlemek, yağlamak,

l) Periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak ve bakıma nezaret etmek,

m) İşlemler konusunda amirini bilgilendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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