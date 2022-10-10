Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü görev tanımı nedir, Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü ne iş yapar, Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü Tanımı;

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Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü Maaşları

Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.21

Meslek Adı :

Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konveyör bant üzerine dizilen paletlere aktarılan sağlam gazbeton dilimlerinin otomatik makineyle ambalajlanmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazbeton Paketleme Hattı Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineye ürüne has veri girişlerini yaparak ürünü tanıtmak,

b) Paketleme makinesini günlük kullanıma hazırlamak,

c) Ambalaj makinesini çalıştırmak,

d) Naylon rulosunu takmak, eksilince değiştirmek,

e) Palet arabasından konveyör üzerine elle palet beslemesi yapmak,

f) Devirme platformunu çalıştırmak ve gazbetonları paletler üzerine aktarmak,

g) Paletli gazbetonların konveyörde ilerlemesini gözlemlemek,

h) Konveyör bandında ilerleyen paletli gazbetonların temizlenmesini sağlamak,

i) Ambalajlama öncesi gözle kontrol yaparak defolu paletleri işlemsiz göndermek,

j) Makinede otomatik naylonlama ve shilingleme işlemi yapılmasını sağlamak,

k) Çıkan ambalajlı paletleri sevkiyat bölümüne göndermek,

l) Devirme platformundan yeni gazbeton aktararak işlemleri tekrarlamak,

m) Vardiya bilgilerini kaydetmek ve görevi bir sonraki operatöre devretmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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