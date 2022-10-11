Gazete Dağıtıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gazete Dağıtıcısı görev tanımı nedir, Gazete Dağıtıcısı ne iş yapar, Gazete Dağıtıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gazete Dağıtıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gazete Dağıtıcısı Tanımı;

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Gazete Dağıtıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazete Dağıtıcısı Maaşları

Gazete Dağıtıcısı maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Gazete Dağıtıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazete Dağıtıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.03

Meslek Adı :

Gazete Dağıtıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gazete ve dergileri abonelerin adreslerine dağıtan ve ücretlerini tahsil eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazete Dağıtıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gazete dağıtım şirketince belirlenen yere bırakılan gazeteleri almak,

b) Gazetelerin eklerini, dergileri, reklâm ve ilan amaçlı broşürleri gazetelerin arasına koymak,

c) Gazete bürosunca iletilen abone dağıtım listesini ve notları incelemek,

d) Abonelerin adres dağılımına göre dağıtım işini, yayan, bisikletle, motosikletle ya da başka bir motorlu araçla yapmak,

e) Gazete abonelerinin adreslerinde gazeteleri posta kutusu, balkon gibi en uygun yerlere bırakmak,

f) Gazete abonelerinin belirlediği tarihlerde adreslerine giderek aylık tahsilâtları yapmak,

g) Gazetelerin günlük ya da kupon karşılığı verdiği kitap, ansiklopedi gibi yayınların dağıtımını yapmak,

h) Gazete abonelerinin gazete ile ilgili dilek ve şikâyetlerini büroya iletmek,

i) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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