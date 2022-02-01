Gazeteci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gazeteci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gazeteci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gazeteci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gazeteci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gazeteci Maaşı Ne Kadar? 2022 Gazeteci Maaşları

Gazeteci maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük Gazeteci maaşı 7650_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gazeteci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

2642.06Meslek Kodu :

Meslek Adı :

Gazeteci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :

Gazeteciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kamuoyunu bilgilendirmek üzere, toplumda meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplayan, bunları değerlendirerek yorumlayan, bilgiyi bozmadan ve anlaşılır bir şekilde iletişim araçlarında yayınlanmaya hazır hale getiren kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Gazeteci, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toplumdaki ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal vb. nitelikteki olayları izlemek,

b) Olaylar arasından, araştırmaya değer olanları belirlemek,

c) Araştıracağı olay hakkında kimlerden bilgi alabileceğini belirlemek,

d) Çeşitli kaynaklardan sözlü veya yazılı olarak verilen bilgileri toplamak,

e) Topladığı bilgileri değerlendirmek, doğruluğunu kontrol etmek,

f) Bilgileri anlaşılır bir dille yazmak, önemli noktaları vurgulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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