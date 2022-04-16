Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) görev tanımı nedir, Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) ne iş yapar, Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) Tanımı;

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Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) Maaşı Ne Kadar? 2022 Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) Maaşları

Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5151.07

Meslek Adı :

Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Bina Sorumluları İle Temizlik Ve Bakım İşleri Sorumluları

Meslek Birim Grubu :

Büro, Otel Ve Diğer İşyerlerindeki Temizlik Ve Bina Bakımı Sorumluları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Konaklama işletmelerinde işletme standartlarına uygun olarak genel alanları oluşturan birimlerin (lobi, asansörler, personel kullanım alanları, idari ofisler, servis alanları, toplantı salonları, balo salonları, genel tuvaletler, eğlence alanları, plaj ve plaj malzemeleri, duşlar, yangın merdivenleri vb.) temizlik, düzen, bakım ve korunması ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlama ve sorumluluğundaki personeli denetleme ve yönetme bilgi, becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Genel Alan Sorumlusu / Meydancı Şefi (Otel); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) faaliyetlerini yürütmek,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemini uygulamak,

d) Kişisel hazırlık yapmak,

e) İşiyle ilgili hazırlık yapmak,

f) Genel alan anahtarları ile ilgili izlekleri uygulamak

g) Eksik malzemeleri dağıtmak,

h) Ödünç eşya defteri kayıtlarını tutmak,

i) Kirli ve temiz otel çamaşırları ile ilgili izlekleri uygulamak

j) Genel alanları oluşturan birimleri servis saatlerine göre denetlemek,

k) Arıza ve hasarlar ile ilgili prosedürleri uygulamak,

l) Haşere denetimi yapmak,

m) İş akışında rastladığı aksaklıkları gidermek,

n) Çalışanları denetlemek,

o) Son temizlik denetimlerini yapmak,

p) Genel alan ofisini denetlemek,

q) Kayıp ve bulunmuş eşya ile ilgili prosedürleri uygulamak,

r) Vardiyalar arası iletişim defterine not yazmak,

s) Konuk tarafından verilen hediyeleri prosedürlere uygun kabul etmek,

t) Temizlik ve bakım işlemlerini yürütmek,

u) Satın alma deposundan malzeme çekmek,

v) Kat Hizmetleri depolarını denetlemek,

w) Envanter sayımına refakat etmek,

x) İlaçlamaya refakat etmek,

y) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak, kurs ve seminerlere katılmak,

z) Yeni gelen personele yardımcı olmak, vb görev ve işlemleri yerine getirir.

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