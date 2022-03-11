Genel Servis İşçisi (gemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Genel Servis İşçisi (gemi) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Genel Servis İşçisi (gemi) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Genel Servis İşçisi (gemi) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Genel Servis İşçisi (gemi) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Genel Servis İşçisi (gemi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Genel Servis İşçisi (gemi) Maaşları

Genel Servis İşçisi (gemi) maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Genel Servis İşçisi (gemi) maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Genel Servis İşçisi (gemi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.13

Meslek Adı :

Genel Servis İşçisi (gemi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Onarım için havuza alınan veya dolu yanaşan gemilerde, genel servis işlerini yapma bilgi becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Genel Servis İşçisi (Gemi) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Havuza alınan denizaltı gemilerinde yangın emniyetinin alınması için gemiye yangın devreleri çekmek,

b) Geminin sahil enerjisi için sahil kablosu iştirakini sağlamak,

c) Gemi kompresör devresi için deniz suyu tulumbası bağlayıp hortum iştiraklerini yapmak,

d) Gemi bünyesinde çalışacak personel için tevzi kutularını çekmek enerji ihtiyaçlarını karşılamak,

e) Gemi sarnıçları açıldıktan sonra sarnıçları yıkamak ve temizlemek,

f) Gemi içinde veya sarnıçlarda çalışacaklara, kesme, kaynak, sıcak işlem yapacaklara temiz hava sirkülasyonu için havalandırma fanı çekmek,

g) Gemi bünyesindeki karanlık mahallerde çalışacak personel için aydınlatma devreleri çekmek,

h) Gemi sintine (gemilerin batmaması için hava doldurulmuş bölüm) ve sarnıçlarının tahliyesini yapmak, temizlemek,

i) Yıkanan tatlı su sarnıçlarının dezenfektesini yapmak,

j) İhtiyaç duyulduğunda kötü hava koşullarında gerekli bölgelere branda çekmek,

k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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