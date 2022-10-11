Geri Kazanım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Geri Kazanım İşçisi görev tanımı nedir, Geri Kazanım İşçisi ne iş yapar, Geri Kazanım İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Geri Kazanım İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Geri Kazanım İşçisi Tanımı;

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Geri Kazanım İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Geri Kazanım İşçisi Maaşları

Geri Kazanım İşçisi maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Geri Kazanım İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Geri Kazanım İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9612.07

Meslek Adı :

Geri Kazanım İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Çöpçüler

Meslek Birim Grubu :

Çöp Tasnif Ediciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tasnif edilmiş metal dışı atıkların (seramik karo, seramik sağlık gereçleri vb. atıklar) mekanik işlemler ile geri kazanılması işlemlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Geri Kazanım İşçisi ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Kırık malzemelerin kırıcıya boşaltmak,

b)Kırıcı ile ilk kırma işleminin yapılmasını sağlamak,

c)Kırılan malzemelerin konveyör bant ile ikinci kırıcıya taşınması ve ikinci kırma işleminin yapılmasını sağlamak,

d)İkinci kırıcıdan geçen malzemelerin konveyör bantlar ile vibratörlere ulaştırılmasını sağlamak,

e)Vibratörlerde biriken malzemenin, tekrar konveyör bantlar ile üçüncü kırıcıya aktarılması ve üçüncü kırma işleminin yapılmasını sağlamak,

f)Üçüncü kırıcıdan geçen malzemelerin konveyör bant ile eleğe dökülmesi işlemini yapmak,

g)Eleğe dökülen kırık malzemelerin konveyör bantlar ile stok alanına boşaltılmasını sağlamak,kullanıma hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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