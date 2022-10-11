Gezer Köprü Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gezer Köprü Vinç Operatörü görev tanımı nedir, Gezer Köprü Vinç Operatörü ne iş yapar, Gezer Köprü Vinç Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gezer Köprü Vinç Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gezer Köprü Vinç Operatörü Tanımı;

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Gezer Köprü Vinç Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gezer Köprü Vinç Operatörü Maaşları

Gezer Köprü Vinç Operatörü maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Gezer Köprü Vinç Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gezer Köprü Vinç Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8343.07

Meslek Adı :

Gezer Köprü Vinç Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Vinç, Yük Asansörü Ve İlgili Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gezer Köprü Vinç Operatörü, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, köprü vinci kullanarak her türlü malzemeyi kaldırma, taşıma ve boşaltma veya istif etme işlemlerini emniyetli bir şekilde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Gezer Köprü Vinç Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Vincin kurulmasına yardımcı olmak,

b) Köprü vincin genel kontrolünü yapmak,

c) Fren tertibatını, halat sistemini, sapanı kontrol etmek,

d) Rayları, baraları, kumanda elemanlarını, emniyet kilitlerini kontrol etmek,

e) Malzeme kaldırma işlemleri yapmak,

f) Kancaları yüke takmak/takılmasını sağlamak, yükü emniyet taşıma mesafesine çıkarmak,

g) Malzemenin taşınmasını sağlamak,

h) Boşaltma/indirme alanlarını tespit etmek, yükü boşaltmak, indirmek,

i) Potayı temizlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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