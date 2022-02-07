Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5326,5_TL'dir. En düşük Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.10

Meslek Adı :

Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ile gıdalar üzerinde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrol analizlerinin yapılmasında ve sonuçlarının yorumlanmasında gıda mühendisi ve teknikerinin gözetiminde görev alan ara meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Planlanmış olan üretimin gerçekleşmesi için gıda mühendisi ve gıda teknikerinin gözetimi altında çalışmak,

b) Her türlü gıda maddelerinin (hububat, süt ve süt ürünleri, çeşitli et ürünleri, bitkisel gıdalar,bal vb) işlenmesinde çeşitli teknikleri kullanmak,

c) Gıdaların sağlığa uygunluğunu kontrol için gıdalardan ve gıda katkı maddelerinden örnekler almak,

d) Laboratuarda değişik yöntemler kullanarak duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapmak, sonuçları yorumlamak, gerekli raporları düzenlemek, çıkan sonuçları ilgili kişilere iletmek,

e) Kaliteli ve standart ürün üretilmesini sağlamak,

f) İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,

g) Gıda üretiminde kullanılan en son teknolojileri takip etmek,

h) Gıdaların uygun bir şekilde paketlenmesini ve muhafazasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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