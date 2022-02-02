Gıda Laboratuvar Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gıda Laboratuvar Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gıda Laboratuvar Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gıda Laboratuvar Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gıda Laboratuvar Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gıda Laboratuvar Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gıda Laboratuvar Elemanı Maaşları

Gıda Laboratuvar Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5476,5_TL'dir. En düşük Gıda Laboratuvar Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6700_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda Laboratuvar Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3111.04

Meslek Adı :

Gıda Laboratuvar Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gıda Laboratuvar Elemanı, her türlü gıdanın üretiminden tüketimine kadar geçen süreç içerisinde alınan numunelerin duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini laboratuvarda, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Laborant (Gıda), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Analiz araç-gerecini hazırlamak,

b) Deney düzeneklerini hazırlamak,

c) Analiz çözeltilerini ayarlamak,

d) Ön numuneyi almak,

e) Ön numuneden analiz numunesi hazırlamak,

f) Ekim işlemini yapmak,

g) Ekilmiş ortamı inkübe etmek,

h) İnkübasyon sonucunu gözlemlemek,

i) Koloni sayımı yapmak,

j) Preparat hazırlamak,

k) Ağırlık, hacim ve adet kontrolü yapmak,

l) Yabancı madde kontrolü yapmak,

m) Ph, yoğunluk, rutubet, kuru madde, kül tayini yapmak,

n) Kaynama, donma, erime noktasını kontrol etmek,

o) Numunenin görünüş, tat, aroma, tekstür kontrolünü yapmak,

p) Numunenin kimyasal analizini yapmak,

q) Analiz sonuçlarını değerlendirmek,

r) Arta kalan numuneleri saklamak,

s) Laboratuvar ortamını sterilize etmek,

t) İşletme hijyen ve sanitasyon kontrol numunelerini almak (bazı işletmelerde), vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Gıda Laboratuvar Elemanı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?