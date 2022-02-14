Gıda Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gıda Teknolojisi Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gıda Teknolojisi Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gıda Teknolojisi Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gıda Teknolojisi Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Gıda Teknolojisi Teknisyeni Maaşları

Gıda Teknolojisi Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5351,5_TL'dir. En düşük Gıda Teknolojisi Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6450_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gıda Teknolojisi Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5120.01

Meslek Adı :

Gıda Teknolojisi Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar Meslek Birim Grubu :

Aşçılar Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Teknik ara eleman olarak gıda ile ilgili üretim süreçlerinin her aşamasında görev yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gıda Teknolojisi Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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