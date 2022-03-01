Giysi Tadilatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Giysi Tadilatçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Giysi Tadilatçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Giysi Tadilatçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Giysi Tadilatçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Giysi Tadilatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Giysi Tadilatçısı Maaşları

Giysi Tadilatçısı maaşı ortalama olarak aylık 7450_TL'dir. En düşük Giysi Tadilatçısı maaşı 6150_TL, En yüksek ise 8750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Giysi Tadilatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7531.20

Meslek Adı :

Giysi Tadilatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Terziler, Elbise Yapımcıları, Kürk Ve Şapka Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Müşteri isteği doğrultusunda giyside tamir ve model değişikliği yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Giysi Tadilatçısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Giyside yapılacak tadilatı ya da model değişikliğini belirlemek,

b) Gerekli ölçüm işlemlerini yapmak,

c) Tadilat ya da model değişikliğine ilişkin çizim ve kesim işlemlerini yapmak,

d) Gerekli düzeltmeleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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