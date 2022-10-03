Görsel Programlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Görsel Programlama Elemanı görev tanımı nedir, Görsel Programlama Elemanı ne iş yapar, Görsel Programlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Görsel Programlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Görsel Programlama Elemanı Tanımı;

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Görsel Programlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Görsel Programlama Elemanı Maaşları

Görsel Programlama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Görsel Programlama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Görsel Programlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.13

Meslek Adı :

Görsel Programlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görsel programlama dilinin kurulumu ve ara yüz oluşumunu, kodları kullanarak programlama, veritabanı ve internet uygulamalarını yapabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Görsel Programlama Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Görsel programlama dilinin kurulumunu yapmak.

d) Görsel ara birim yapmak

e) Görsel programlamada kod kısımlarını yazmak

f) Görsel programlama dilinin komutlarını kullanmak.

g) Görsel programlama dilinde yardımcı komutları yazmak

h) Görsel programlamada kod hatlarını gidermek.

i) Görsel programlamada veri tabanı ile program yazmak

j) Görsel programlamada İnternet uygulamaları yapmak

k) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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