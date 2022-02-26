Gözlük Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gözlük Tamircisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gözlük Tamircisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gözlük Tamircisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gözlük Tamircisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gözlük Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gözlük Tamircisi Maaşları

Gözlük Tamircisi maaşı ortalama olarak aylık 7550_TL'dir. En düşük Gözlük Tamircisi maaşı 6250_TL, En yüksek ise 8850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gözlük Tamircisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7311.12

Meslek Adı :

Gözlük Tamircisi Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Hassas Alet Yapımcıları Ve Tamircileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Güneş gözlükleri ve numaralı gözlüklerin, çerçevelerinde meydana gelen bozulma ve kırıkların yenileme, tamir ve bakımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gözlük Tamircisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Güneş gözlüklerinin, numaralı gözlüklerin çerçevelerindeki hasarları tespit etmek,

c) Yapılacak işlem ve ücret hakkında müşteriyi bilgilendirmek,

d) Titanyum ve çelik kaynağı yapmak,

e) Yuvasından, çerçevesinden çıkan camları çerçeveye takmak, sabitlemek,

f) Bozulan, deforme olan çerçeve aparatlarını tamir temek, yenisiyle değiştirmek,

g) Deforme olmuş çerçeveleri düzeltmek,

h) Gözlüğün düşen vidalarını veya paletlerini yenisiyle değiştirmek,

i) Tamiri mümkün olmayan çerçeve aparatlarını yenisiyle değiştirmek,

j) Yenileme, tamir, bakım sonrası gözlüğün son kontrolünü yapmak,

k) Kargo ile gelen gözlükleri tamirinden sonra kargo ile sahiplerine göndermek,

l) Kullanılan araç gereç ve malzemelerin bakım ve temizliğini yapmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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