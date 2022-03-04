Granül İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Granül İmal İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Granül İmal İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Granül İmal İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Granül İmal İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Granül İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Granül İmal İşçisi Maaşları

Granül İmal İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 5926,5_TL'dir. En düşük Granül İmal İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7600_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Granül İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.36

Meslek Adı :

Granül İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İstenilen renk ve miktarda granülün granül imalatını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Granül İmal İşçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Granülün imal edilmesinde kullanılan beyaz renkli kauçuk, antişöt (sertleştirici), kireç, yağ, parlatıcı vb. maddeleri istenilen miktarda karıştırmak, harmanlamak,

b) Hazırlanan karışımı miksere dökmek,

c) Granüle istenilen rengi vermek için mikser içerisine yeteri kadar boya ilave etmek,

d) Mikser içerisinde malzemeleri istenilen kıvama gelene kadar karıştırmak,

e) Mikser ısısını ayarlayarak mamulü kurutmak,

f) Mikser içersindeki mamulü helezon vasıtası ile hammadde makinesine aktarmak,

g) Hammadde makinesinde granülün taneli, standart büyüklükte, istenen renk ve parlaklıkta oluşmasını takiben makineye bağlı hava basınç sistemi ile mamulü çuvallara aktarmak,

h) Çuvalları tartarak belirlenmiş ağırlıkta olmalarını sağlamak,

i) Çuval ağızlarını dikerek istiflemek

, j) Çalışma alanını ve kullanılan makinelerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Granül İmal İşçisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?