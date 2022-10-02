Gravür Pantograf Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Gravür Pantograf Operatörü Tanımı;

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Gravür Pantograf Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Gravür Pantograf Operatörü Maaşları

Gravür Pantograf Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gravür Pantograf Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gravür Pantograf Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.45

Meslek Adı :

Gravür Pantograf Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir pantoğraf makinesi yardımıyla baskı işinde kullanılmak üzere metal plakalar veya silindirler üzerine şekiller hakkeden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gravür Pantograf Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Plaka veya silindirlerin yüzünü temizleyip bunları makinenin kesici kalemi altında mengenelerle sıkıştırmak,

b) Örnek plakasını makinenin kopya çıkarma tertibatı altına tespit etmek,

c) Makineyi çalıştırıp kontrol çubuğunu, kopya tertibatının ucu örnek kalıbı çizgilerini takip ederken kesici uç plaka veya silindir üzerinde oyma hareketleri yapacak şekilde idare etmek,

d) Kontrol çubuğunu istenilen ölçüye göre ayar etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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