Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) Maaşları

Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) maaşı ortalama olarak aylık 8450_TL'dir. En düşük Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) maaşı 7150_TL, En yüksek ise 9750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gravürcü-Metal Kalıp (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7321.20

Meslek Adı :

Gravürcü-Metal Kalıp (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Öncesi Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tanıtıcı veya dekoratif şekilleri metal, plastik, porselen veya diğer maddeler üzerine basmak üzere metal ıstampalar hakkeden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gravürcü (Metal Kalıp) (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre kora)

a) Hakkedilecek modeli incelemek,

b) Bir jelatin yaprak üzerine desenin kopyasını çizip çizgiler üzerine toz grafit serpmek,

c) Jelatin yaprağını boş ıstampa yüzüne bastırarak grafit çizgilerini ıstampaya çıkarıp el aletleri yardımıyla ıstampa yüzüne çıkarılmış desenlerin çizgilerini oymak,

d) Istampanın bazı kısımlarını makine veya asitle işleyebilir. Modeli ıstampanın kullanacağı eşyanın cinsine uyacak tarzda hazırlayabilir. Mühür, madeni para ve madalya ıstampaları hakkedebilir ve o suretle ayırdedilebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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