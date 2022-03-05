Gübre Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gübre Üretim İşçisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gübre Üretim İşçisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gübre Üretim İşçisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gübre Üretim İşçisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gübre Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Gübre Üretim İşçisi Maaşları

Gübre Üretim İşçisi maaşı ortalama olarak aylık 6276,5_TL'dir. En düşük Gübre Üretim İşçisi maaşı 4253_TL, En yüksek ise 8300_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gübre Üretim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8133.01

Meslek Adı :

Gübre Üretim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis ve Makine Operatörleri (8131'den devam)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Organamineral gübre üretimi yapabilen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gübre Üretim İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gübre üretimi yapmak,

b) Kompost üretimi yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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