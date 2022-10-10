Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler) Tanımı;

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Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler) Maaşları

Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8183.22

Meslek Adı :

Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Paketleme, Şişeleme Ve Etiketleme Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- İmalatı yapılan gül esanslı, el ve cilt kremi, saç kremi, şampuan, vazelin, saç jölesi, losyon, sıvı sabun, banyo sabunu, kolonya.... vb kozmetik ürünlerinin dolum, ambalaj ve depolama işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gül Mamulleri Dolum İşçisi (Kozmetik Ürünler) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimi yapılan kozmetik mamullerin için her mamule uygun hazırlanmış, üzerinde ürünün adı, üretim ve son kullanma tarihi, gramaj miktarı ve kullanma talimatı bulunan kapları temin etmek

b) Kozmetik ürünleri hazırlanan kaplara doldurmak,

c) Dolumu yapılan mamul kapları üzerine kullanma talimatı ve gerekli bilgi etiketlerini kap üzerine yapıştırmak,

d) Hazırlanan mamulleri ambalajlamak,

e) Ambalajlanmış mamulleri her koli içersinde aynı miktarda mamul koyularak kolilemek ve kolileri barkotlamak,

f) Koli miktarlarının girişlerini kaydetmek,

g) İşlemleri biten ve satışa hazır hale getirilen kolileri depoya sevk etmek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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