Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) görev tanımı nedir, Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) ne iş yapar, Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) Tanımı;

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Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) Maaşı Ne Kadar? 2022 Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) Maaşları

Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.35

Meslek Adı :

Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Katı gül yağından belirlenmiş formülasyona uygun olarak el ve cilt kremi, saç kremi, şampuan, vazelin, saç jölesi, losyon, sıvı sabun, banyo sabunu, kolonya.... vb. kozmetik ve parfüm imalatı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gül Mamulleri İmalatçısı (Kozmetik Ürünler), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak her ürünün formülasyonuna uygun olarak bütün işlem basamaklarını hazırlamak.

b) Formülasyona uygun olarak el ve cilt kremi, saç kremi, şampuan, vazelin, saç jölesi, losyon, sıvı sabun, banyo sabunu, kolonya.... vb. kozmetik ürünlerin imalatını gerçekleştirmek,

c) Her ürünün kendi niteliğine uygun yapım aşamalarını uygulamak.

d) Mamullerin üretim sonrasında mikro biyolojik analizlerini yaptırmak.

e) Mikro biyolojik analizlerin temiz çıkması durumunda mamulün dolum için ilgili bölüme göndermek,

f) Yeni ürün formüllerinin belirlenmesi çalışmalarına katılmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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