Gümüş Eşya Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gümüş Eşya Satış Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gümüş Eşya Satış Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gümüş Eşya Satış Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gümüş Eşya Satış Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gümüş Eşya Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Gümüş Eşya Satış Elemanı Maaşları

Gümüş Eşya Satış Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5826,5_TL'dir. En düşük Gümüş Eşya Satış Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 7400_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gümüş Eşya Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.82

Meslek Adı :

Gümüş Eşya Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı gümüş mağazası ve ya reyonunda gümüş eşya ve eserleri müşterilere tanıtan ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gümüş Eşya Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kılık kıyafetine özen göstermek,

b) Mağazaya gelen müşterileri güler yüzle karşılamak,

c) Müşterinin ihtiyacına, talebine uygun olan ürünü müşterinin beğenisine sunmak,

d) Ürünün eserin işçiliği, ustası, sanat değeri ve ayarı hakkında müşteriye bilgi vermek,

e) Müşterilere sunacağı koleksiyonun özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve eserin özelliklerini anlatmak,

f) Müşterinin istediği ürünün model ve tasarımına göre sipariş almak,

g) Hassas tartıda gümüş eşyayı tartmak, borsa ve işçilik fiyatını hesaplamak,

h) Ürünün bedelini müşteriden tahsil etmek ve ya kasa noktasına kadar müşteriye eşlik etmek,

i) Satılan gümüş eşyayı paketlemek, ambalajlamak, müşteriye teslim etmek,

j) Satılan ürünlerin garanti kapsamında iade ve değişim işlemlerini yapmak,

k) Müşteriden gelen gümüşleri değer takdir ederek ve ya gümüş borsa fiyatı üzerinden satın almak,

l) Yeni gelen gümüşleri teslim almak, ambalajından çıkarmak, silmek ve temizlemek,

m) Mağazadaki gümüşlerin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermek,

n) Vitrin düzenlemesi ve temizliği yapmak varsa güvenlik görevlisi ile koordineli çalışmak,

o) Yıl sonunda envanter çıkarma ve sayım faaliyetine katılmak,

p) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Gümüş Eşya Satış Elemanı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?