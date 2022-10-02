Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) görev tanımı nedir, Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) ne iş yapar, Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) Tanımı;

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Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) Maaşları

Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gümüş Kaynakçısı (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7313.17

Meslek Adı :

Gümüş Kaynakçısı (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Mücevher Ve Değerli Metaller İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal mamullere gümüş kaynak yapan bir makineyi çalıştırıp bakım ve temizliğini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gümüş Kaynakçısı (Makine ile) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanacağı gümüş elektrodu seçip makinedeki yerine takmak,

b) Makinenin amper ve diğer ayarlarını yapmak,

c) Kaynak yapılacak metal mamulleri makine diski üzerine yerleştirip makineyi çalıştırmak,

d) Otomatik kaynak işlemine nezaret etmek,

e) Gerekirse akım kaynağını ve kaynak hızını ayarlamak,

f) Çalışma sırasında meydana gelen arızaları ilgililere bildirmek,

g) İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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