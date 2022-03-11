Gündelikçi Kadın Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Gündelikçi Kadın maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Gündelikçi Kadın pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Gündelikçi Kadın nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Gündelikçi Kadın olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Gündelikçi Kadın Maaşı Ne Kadar? 2022 Gündelikçi Kadın Maaşları

Gündelikçi Kadın maaşı ortalama olarak aylık 8550_TL'dir. En düşük Gündelikçi Kadın maaşı 7250_TL, En yüksek ise 9850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Gündelikçi Kadın iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9111.02

Meslek Adı :

Gündelikçi Kadın

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Ev, Otel Ve Bürolarda Çalışan Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Birim Grubu :

Evlerde Çalışan Temizlikçiler Ve Ev İşleri Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Topluma ait binalarda, büro ticari müessese, apartman ve evleri temizleyen ve bunların tertipli bir şekilde bakımını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Gündelikçi Kadın, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yerleri süpürmek, çöp veya süprüntüyü dökmek,

b) Kilim ve halıları fırçalamak, değneklemek ve dövmekle veya elektrikli süpürge ile temizlemek,

c) Metal eşyayı ve rekorları cilalamak, d) Möble ve büro teçhizatının tozunu almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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