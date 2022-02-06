Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5201,5_TL'dir. En düşük Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güneş Enerjisi Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3131.10

Meslek Adı :

Güneş Enerji Sistemleri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu :

Enerji Üretim Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Güneş enerjisinden elektrik üreten büyük ve küçük çaplı santrallerin kurulumunda görev alan, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızaların giderilmesini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güneş Enerji Sistemleri Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Güneş enerji sistemleri için gerekli teknik çizimleri yapmak,

b) Güneş enerji sistemlerini üstleri nezaretinde kurmak,

c) Güneş enerji sistemlerinin üstleri nezaretinde işletilmesini sağlamak,

d) Güneş enerji sistemlerinin test ve ölçümlerini yapmak,

e) Elektrik ve elektronik ile ilgili bağlantılarını yapmak,

f) Güneş panellerinin bakımı ve onarımını yapmak, g) Akülerin bakımı ve onarımını yapmak,

h) Kullanılan bağlantı kablolarının arıza ve tespitini yapmak,

i) Ev ve iş yerleri için gerekli olan sistemlerin kurulumunu yapmak,

j) Tarla için gerekli olan elektrik enerjisi sistemlerinin kurulumunu yapmak,

k) Aylık ve yıllık periyodik bakımları yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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