Güvenlik Görevlisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Güvenlik Görevlisi (Banka) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Güvenlik Görevlisi (Banka) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Güvenlik Görevlisi (Banka) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Güvenlik Görevlisi (Banka) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Güvenlik Görevlisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 Güvenlik Görevlisi (Banka) Maaşları

Güvenlik Görevlisi (Banka) maaşı ortalama olarak aylık 7450_TL'dir. En düşük Güvenlik Görevlisi (Banka) maaşı 6150_TL, En yüksek ise 8750_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Görevlisi (Banka) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.07

Meslek Adı :

Güvenlik Görevlisi (Banka)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev yaptığı bankada, hukuk kuralarına uygun talimatlar çerçevesinde, fiziki ve teknik imkanları kullanarak, can, mal güvenliği ve huzuru sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güvenlik Görevlisi (Banka), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Bankanın açılması ve kapanması ile alarm sisteminin açılması ve kapanmasını sağlamak,

b) Bankaya gelen müşterileri yapmak istediği işlemlere göre ilgili birime yönlendirmek,

c) Müşteri, ziyaretçi ve personel giriş ve çıkışlarını kontrol etmek,

d) Müşterilerin yapmak istedikleri işlemleri birbirlerinin haklarına tecavüz etmeden, sıra ile emniyet içinde yapmalarını sağlamak,

e) Müşterilerin personel ile ve kendi aralarında olan anlaşmazlıklarında, fiili saldırılarında, olaya müdahale ederek gerekli tedbirleri almak,

f) Terkedilmiş ve bulunmuş eşyaları emanete almak,

g) Bankaya ait para çekme, yatırma ve bankacılık işlemlerinin yapıldığı makinaların güvenliğini sağlamak,

h) Bir olay olduğunda, suç teşkil eden, delil olabilecek yada tehlike doğurabilecek eşyayı emanete almak, suç mahallinin korunmasını sağlamak ve durumu derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmek,

i) Dışardan yapılabilecek saldırılara karşı gerekli tedbirleri almak, bu durumlara karşı hazırlıklı olmak,

j) Para ve değerli kağıt ve eşya nakillerinde, bu nakil işlemlerinin emniyetli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri alarak nakillere nezaret etmek,

k) Koruma ve güvenliğinden sorumlu olduğu alanları gözetim altında tutmak,

l) Koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılan silah ve teçhizatın bakım ve kontrollerini yapmak, arızalandıklarında tamir edilmesini sağlamak,

m) Kamera görüntülerini izlemek, kontrol etmek, kamera görüntü kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak,

n) Kameraların, monitörlerin ve kayıt sistemlerinin düzenli olarak bakımlarının yapılmasını, arızalandığında tamirlerinin yapılmasını sağlamak,

o) Görev yerinde güvenlik kurallarına uyulmasını sağlamak,

p) Yangın, deprem gibi tabii afetlerde ve diğer acil ve beklenmedik olaylarda ilk müdahaleyi yapmak, müşterilerin ve banka personelinin tahliyesine yardımcı olmak ve bu olayları itfaiye, sivil savunma, acil servis, kolluk kuvvetleri gibi ilgili yerlere bildirmek,

q) Yasalarda belirlenen periyotlarda teorik ve pratik eğitimler ile silah atış eğitimlerine katılmak,

r) Suç işleyen kişilere yasalar çerçevesinde gerekli müdahaleleri yapmak, gerektiğinde yasaların verdiği yetkiler içinde silah, cop, kelepçe kullanmak,

s) Görev alanında işlenmiş ve işlenmekte olan suçları kolluk kuvvetlerine bildirmek, yakalanan zanlıyı/zanlıları kolluk kuvvetlerine teslim etmek, olaylarla ilgili detaylı bilgi vermek,

t) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

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