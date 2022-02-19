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Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Güvenlik Korucusu maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Güvenlik Korucusu iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Güvenlik Korucusu maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Güvenlik Korucusu pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Güvenlik Korucusu nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Güvenlik Korucusu olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2022 Güvenlik Korucusu Maaşları

Güvenlik Korucusu maaşı ortalama olarak aylık 7750_TL'dir. En düşük Güvenlik Korucusu maaşı 6450_TL, En yüksek ise 9050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Korucusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Güvenlik Korucusu İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5414.18

Meslek Adı :

Güvenlik Korucusu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Güvenlik Görevlileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Köyde veya çevresinde köy halkının canına malına ırzına yönelik saldırıları önleyen,kamu ve özel kurumlara ait tesislerin korunmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güvenlik Korucusu; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Köy halkının canına, ırzına, malına ve tasarruf emniyetine yönelik saldırıları önlemek, saldırıda bulunanları yakalamak ve suç delillerinin kaybolmamasını sağlayacak tedbirleri almak,

b)Görev alanında bulunan kamu ve özel kurumlara ait tesislere yönelik her türlü saldırıları önleyecek tedbirleri almak ve bu gibi tesislerin korunmasında, genel ve özel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak,

c)Tabii afetlerde verilecek görevleri yapmak, d)Bağlı olduğu mülki amirce verilecek ve önleyici kolluk kapsamında olan diğer görevleri yapmaktır. vb görev ve işlemleri yapmak.

Güncel Meslek : EVET

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