Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı ne iş yapar, Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı Tanımı;

Yangın algılama ve ihbar sistemleri, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemleri (CCTV), soygun alarm ve ihbar sistemleri ve geçiş kontrol sistemlerinin tanıtım ve satışını yapan kişidir.

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı Maaşları

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4.400 - TL’dir. En düşük Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı Ne İş Yapar?

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Referans üzerine müşterilere veya yeni yapılan mağaza, fabrika, işyeri, site vb. binalara giderek, güvenlik sistemlerine ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak,

b) Müşterinin güvenlik sistemini kullanacağı bina veya sahada inceleme yaparak ihtiyaç duyulan sistemi tespit emek,

c) Bir proje hazırlayarak kullanılacak malzemelerin yerlerini müşteriye göstermek,

d) Daha sonra yapılan ön tespit çerçevesinde, ihtiyaç duyulacak malzemelerin detaylı bir listesini (kaç adet hareket sensörü, kaç adet kamera vb.) hazırlamak,

e) Detaylı listesi çıkarılan malzemenin maliyet hesabını yapmak,

f) Proje ve maliyet hesabını müşteriye sunmak,

g) Projenin ve maliyetin kabul edilmesi halinde, satış sözleşmesini imzalayarak satış işlemini gerçekleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı mesleğinin meslek kodu 5223.28 olarak belirlenmiştir

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