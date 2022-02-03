Güvenlik Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Güvenlik Sistemleri Teknisyeni maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Güvenlik Sistemleri Teknisyeni pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Güvenlik Sistemleri Teknisyeni nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Güvenlik Sistemleri Teknisyeni olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Güvenlik Sistemleri Teknisyeni Maaşları

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni maaşı ortalama olarak aylık 5376,5_TL'dir. En düşük Güvenlik Sistemleri Teknisyeni maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güvenlik Sistemleri Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3114.11

Meslek Adı :

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Elektronik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yangın algılama ve ihbar sistemlerinin, kapalı devre kamera kontrol güvenlik sistemlerinin, soygun alarm ve ihbar sistemlerinin ve geçiş kontrol sistemlerinin tesisi, kurulumu, bakımı ve onarımını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güvenlik Sistemleri Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yangın algılama ve ihbar, kapalı devre kamera kontrol, soygun alarm ve geçiş kontrol sistemi projelerinin tesisat ve montajını yapmak,

b) Monte ettiği sistemlerden kaynaklanabilecek kazalara karşı gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

c) Kurulu tesisatın arıza tespitini ve onarımını yapmak,

d) Temel elektrik ve elektronik devrelerini yapmak,

e) Temel düzeyde elektrik hesaplamaları yapmak,

f) Bilgisayar destekli devre tasarımı yapmak,

g) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

h) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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