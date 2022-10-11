Güverte Enspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Güverte Enspektörü görev tanımı nedir, Güverte Enspektörü ne iş yapar, Güverte Enspektörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güverte Enspektörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güverte Enspektörü Tanımı;

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Güverte Enspektörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Güverte Enspektörü Maaşları

Güverte Enspektörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Güverte Enspektörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güverte Enspektörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.02

Meslek Adı :

Güverte Enspektörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gemilerin güverte bölümü ile ilgili bakım, tutum, onarım, belgelendirme ve donatım ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güverte Enspektörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) ISM`nin (Uluslararası Emniyetli Yönetim) ve survey işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak,

b) Gemilerin ISM? e uygunluğunu denetlemek,

c) ISM belgelerinin hazırlanması, güncellenmesi, sonuçlara göre işlerin düzenlenmesi ve dağıtım işlemlerini yürütmek,

d) Gemilerin havuz ve survey öncesi denetlemelerini yapmak,

e) Geminin can yeleği, yangın ekipmanları vb. iç teçhizatının kontrolünü yapmak, varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak,

f) Gemilerde oluşan güverte aksamıyla ilgili bakım onarım işlerinin organizasyonu yapmak.

g) Güverte arızalarının bakım / onarım ile ilgili iş planlarını hazırlamak,

h) Arızaların büyüklüğüne göre atölye ve tersane organizasyonlarını yapmak,

i) Gemilerin ordinosunu hazırlamak,

j) Gemilerin servis durum cetvellerini (gemi nerede, ne durumda vb.) kontrol etmek,

k) Gemilerin; maliyet kalemleri, yolcu kapasiteleri vb. veriler ışığında sefer planlamalarını yapmak,

l) Gemi güverte aksamı ile ilgili teknik şartname hazırlamak,

m) Gemilerin ISM? ye dâhil edilmesi ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,

n) Ordinoya göre havuzlama planları hazırlamak,

o) Geminin havuzda yapılan işlemlerini kontrol etmek,

p) Gemi kazaları ile ilgili işlemleri yapmak,

q) Görevleriyle ilgili raporlama işlemlerini yapmak,

r) Yasal yükümlülüklerin planlamasını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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