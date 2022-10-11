Güverte Lostromosu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Güverte Lostromosu görev tanımı nedir, Güverte Lostromosu ne iş yapar, Güverte Lostromosu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güverte Lostromosu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Güverte Lostromosu Tanımı;

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Güverte Lostromosu Maaşı Ne Kadar? 2022 Güverte Lostromosu Maaşları

Güverte Lostromosu maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Güverte Lostromosu maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güverte Lostromosu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.06

Meslek Adı :

Güverte Lostromosu

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Güverte tasnif işi ile gemi içinin temizlik ve bakım işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Güverte Lostromosu işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kurtarma, yükleme ve diğer gemi güverte personelini, gemi donanımını, demiri, kabloları ve yelkenleri kontrol etmek,

b) Tayfaların bakım ve tamir çalışmalarına nezaret etmek,

c) Tayfaların güverte bakım ve temizlik işlerine, çelik ve ağaç kısımların kabaran ve pas yapan yerlerinin kazınmasına ve yeniden boyama işine nezaret etmek,

d) Güverte ambar kapaklarını kapatıp açmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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