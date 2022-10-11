Güverte Tayfası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Güverte Tayfası görev tanımı nedir, Güverte Tayfası ne iş yapar, Güverte Tayfası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Güverte Tayfası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Güverte Tayfası Tanımı;
__
Güverte Tayfası Maaşı Ne Kadar? 2022 Güverte Tayfası Maaşları
Güverte Tayfası maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Güverte Tayfası maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Güverte Tayfası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İşkur Güverte Tayfası İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8350.07
Meslek Adı :
Güverte Tayfası
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri
Meslek Grubu :
Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Açık deniz gemilerinde yardımcı güverte hizmetlerini yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Güverte Tayfası işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Usta Gemici (8340.06) `da yaptığı benzer işlerin yapılmasında yardımcı olmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Güverte Tayfası maaşlarına ek olarak sizlerde Güverte Tayfası mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?