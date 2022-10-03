Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı görev tanımı nedir, Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı ne iş yapar, Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı Tanımı;

__

Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı Maaşları

Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7422.11

Meslek Adı :

Haberleşme Cihazları (Tesisat) Bakım Ve Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektronik Ve Telekomünikasyon Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kurulumcuları Ve Servis Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Telefon, diyafon ve faks gibi haberleşme cihazlarının tesisatını kuran ve montajını yapan kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Haberleşme Cihazları Bakım ve Onarımcısı , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşterilerden aldığı talepleri değerlendirmek,

b) Müşterilere istedikleri iş hakkında alternatifler sunmak , fiyatlar hakkında bilgilendirmek,

c) Yapılacak olan diyafon, telefon, faks yada uydu anten bağlantısı için yerinde inceleme yaparak işin maliyetini hesaplamak, müşteriye bildirmek,

d) Diyafon, faks, telefon ve uydu anten bağlantısı için tesisat çekmek, her türlü eklerini yapmak,

e) Dağıtım ve her türlü ek kutusu montajını yapmak,

f) Telefon bağlantı kutusu ve prizi yerleştirmek, telefonların tesisat ile bağlantısını yapmak,

g) Diyafon için konuşma ünitelerini ve konuşma santralini takmak, zil panelini taktıktan sonra dairelerle deneme görüşmeleri yaparak sistemi test etmek,

h) Çanak anten montajını yapmak ve radyo-tv kanallarını ayarlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?