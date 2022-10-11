Haberleşme Görevlisi/Haberci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Haberleşme Görevlisi/Haberci Tanımı;
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Haberleşme Görevlisi/Haberci Maaşı Ne Kadar? 2022 Haberleşme Görevlisi/Haberci Maaşları
Haberleşme Görevlisi/Haberci maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Haberleşme Görevlisi/Haberci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haberleşme Görevlisi/Haberci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
9621.06
Meslek Adı :
Haberleşme Görevlisi/Haberci
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Grubu :
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
-Posta servisi gönderilerini, telgrafları, belli ağırlıktaki kolileri ve diğer mesajları alıcılarına adreslerinde teslim eden kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Haberci işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Dağıtımını yapacağı acele posta servisi gönderilerini, ekspres, özel-ulak, taahhütlü mektupları ve belli ağırlıktaki kolileri teslim etmek ve defterine kayıt etmek,
b) Kaydı yapılan gönderileri gideceği güzergaha göre düzenlemek,
c) Postayı, evrakı ve kolileri bir vasıtaya bindirerek veya yaya olarak alıcı adreslerine götürmek,
d) Alıcının kimliğini tespit ederek gönderiyi imza mukabili teslim etmek,
e) Alıcısına teslim edemediği gönderiler için ihbarname düzenleyerek alıcı adresine bırakmak,
f) Dağıtımı yapılamayan gönderilerin nedenlerini yazarak amirine teslim etmek,
g) Kurum ve kuruluşların iç ve dış posta dağıtımını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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