Hadde İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Hadde İşçisi Maaşları, ve İş İlanları

Hadde İşçisi görev tanımı nedir, Hadde İşçisi ne iş yapar, Hadde İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hadde İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hadde İşçisi Tanımı;

Karşılıklı olarak birbirine zıt yönde dönmekte olan iki merdanenin arasına alınmış soğuk ya da sıcak metal malzemeyi istenilen ölçülere indirgeyerek ya da malzemeye şekil vererek bunlardan levha, sac, şerit-bant, folyo, profil, tel ya da çubuk gibi ürünleri oluşturan haddeleme tezgahını kumanda eden kişidir.

Hadde İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Hadde İşçisi Maaşları

Hadde İşçisi maaşı ortalama aylık 3.370 - TL’dir. En düşük Hadde İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.870 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hadde İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Hadde İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Hadde İşçisi Ne İş Yapar?

Hadde İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışılan yeri düzenlemek

d) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

e) Çalışma öncesi hazırlık işlemlerini yapmak

f) İş organizasyonu yapmak

g) Haddeleme donanımı ve süreçle ilgili, malzeme, alet ve ekipmanı hazırlamak

h) Soğutma suyu ve yağlama sisteminin kontrollerini yapmak

i) Yarı ürünün kontrolünü gerçekleştirmek

j) Malzemeleri haddelemek için haddeleme donanımını ayarlamak

k) Haddeleme programını seçmek ve belirlemek

l) Üretim programına uygun haddeleme yapmak için iş emirlerini kontrol etmek

m) Haddeleme bölgesini kontrol etmek

n) Haddeleme işlemini gerçekleştirmek

o) Haddeleme donanımını kontrol etmek

p) Üretimde uygunluğu sağlamak

q) Haddelenen ürünü sevk etmek ve raporları hazırlamak

r) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Hadde İşçisi Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Hadde İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Hadde İşçisi mesleğinin meslek kodu 7221.22 olarak belirlenmiştir



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