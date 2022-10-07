Haddeler Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Haddeler Kumanda Operatörü görev tanımı nedir, Haddeler Kumanda Operatörü ne iş yapar, Haddeler Kumanda Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Haddeler Kumanda Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Haddeler Kumanda Operatörü Tanımı;

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Haddeler Kumanda Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Haddeler Kumanda Operatörü Maaşları

Haddeler Kumanda Operatörü maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Haddeler Kumanda Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Haddeler Kumanda Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.52

Meslek Adı :

Haddeler Kumanda Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tav ocağından çıkan çeşitli boyutlardaki tavlanmış malzemeleri, üretim ve paso programına uygun olarak daha küçük kesitlere haddeleyerek standartlara uygun,homojen hadde mamulü üretme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Haddeler Kumanda Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hadde tezgahlarının gerekli ayarlamalarını yapmak,

b) Vidalama açıklığına, manipülatöre ve röle hızlarına kumanda etmek,

c) Hadde değişimi ve yolluk bağlanmasına yardımcı olmak,

d) Çalışma sırasında meydana gelen arızaları ilgililere iletmek,

e) Gerektiğinde onarımlarda çalışmak,

f) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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