Hafriyat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hafriyat İşçisi görev tanımı nedir, Hafriyat İşçisi ne iş yapar, Hafriyat İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hafriyat İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hafriyat İşçisi Tanımı;

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Hafriyat İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hafriyat İşçisi Maaşları

Hafriyat İşçisi maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Hafriyat İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hafriyat İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9312.08

Meslek Adı :

Hafriyat İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen

Meslekler Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Bina Dışı İnşaat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Temel kazısı ile inşaat sahasında kaldırılması gereken yıkım artığı malzemenin dökülmesi, tesviyesi, toprak, taş veya kayalık zeminleri kazma, taşıma, yumuşatma gibi çalışmaları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hafriyat İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Temel kazısı ile inşaat sahasında kaldırılması gereken yıkım artığı malzemenin dökmek, tesviyesini yapmak,

b) Toprak, taş veya kayalık zeminleri kazmak,

c) Kazım işleri yapılan toprak, taş vb. taşıma işlerini yapmak,

d) Zemide yumuşatma işlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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