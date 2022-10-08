Halat Kasar İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halat Kasar İşçisi görev tanımı nedir, Halat Kasar İşçisi ne iş yapar, Halat Kasar İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halat Kasar İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halat Kasar İşçisi Tanımı;

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Halat Kasar İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Halat Kasar İşçisi Maaşları

Halat Kasar İşçisi maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Halat Kasar İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halat Kasar İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8154.35

Meslek Adı :

Halat Kasar İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağartma, Boyama Ve Kumaş Temizleme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yıkama, klorlama ve asitleme makinaları ile J-boxları ve istifleme aparatlarını kullanarak halat kasar işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halat Kasar İşçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalışılan kumaşın ucunu yıkama makinasından ve istifleme aparatından geçirip dinlenme havuzlarına getirmek,

b) Yıkama makinasını talimatına göre hazırlamak,

c) Yıkama makinasını ve istifleme aparatını çalıştırmak,

d) Dinlenme çukurlarından kumaşın uçunu klorlama makinasındaki kılavuz astara bağlamak,

e) Klorlama makinasını talimata göre hazırlamak ve çalıştırmak,

f) Asit besleme tanklarında reçeteye göre asit çözeltisi hazırlamak,

g) Asitleme makinasını talimata göre hazırlamak ve çalıştırmak,

h) Klor ve asit besleme şamandıralarını kontrol etmek,

i) J-boxlara kumaşın düzgün istiflenmesini kontrol etmek,

j) Asit yıkamasından çıkan kumaşın nötr olmasını, dinlenme havuzuna akışını kontrol etmek,

k) Makine hızlarını ayarlamak,

l) Çalıştığı makinalarda gördüğü aksaklıkları ve kumaşlarda gördüğü hataları amirine bildirmek,

m) Çalıştığı makine ve çevresinin temizlik ve düzenini sağlamak,

n) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir. yerine getirir.

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