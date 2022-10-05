Halı Deseni Kopyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halı Deseni Kopyacısı görev tanımı nedir, Halı Deseni Kopyacısı ne iş yapar, Halı Deseni Kopyacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Deseni Kopyacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Deseni Kopyacısı Tanımı;

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Halı Deseni Kopyacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Halı Deseni Kopyacısı Maaşları

Halı Deseni Kopyacısı maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Halı Deseni Kopyacısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Deseni Kopyacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.08

Meslek Adı :

Halı Deseni Kopyacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Desinatörler tarafından çizilmiş desenleri halı dokuyucularının faydalanması için milimetrik taksimatlı kağıtlara aktaran, suluboya ile renklendirip keserek kartonlara yapıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Deseni Kopyacısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kopya edilecek desenin altına karbon kağıdı koyarak deseni milimetrik kağıt üzerine yerleştirmek,

b) Kurşun kalemle desen üzerindeki şekillerden geçerek şekilleri milimetrik kağıda aktarmak,

c) Çizilen şekillerin kenar çizgilerini ve kare içerisindeki boşlukları kalemle karalayarak kenar kesintilerini tespit etmek,

d) Hazırladığı sulu boya renkleri ile şekilleri boyayıp, milimetrik kağıdı keserek karton üzerine yapıştırmak,

e) Desen renklerinin sabitleşmesi ve bozulmaması için, kuruyan boyalar üzerini vernikle kaplamak,

f) Hazırlanan deseni ilgili kısma göndermek,

g) Desenlerin bir kopyalarını saklayabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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