Halı Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Halı Kontrolörü görev tanımı nedir, Halı Kontrolörü ne iş yapar, Halı Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halı Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halı Kontrolörü Tanımı;

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Halı Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Halı Kontrolörü Maaşları

Halı Kontrolörü maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Halı Kontrolörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halı Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.04

Meslek Adı :

Halı Kontrolörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Dokunan halılarda kusur olup olmadığını kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Halı Kontrolörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokuma tezgah veya makinelerinden çıkan halıların verilen desen ve ölçülere göre dokunup dokunmadığını elle ve gözle ve çeşitli aletler kullanarak kontrol etmek,

b) Tespit ettiği dokuma, desen ve ölçü kusurlarını işaretler ve gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi için ilgili kısma göndermek,

c) Dokunan halıları ve dokumadan artan iplikleri tartabilir ve dokuyuculara verilen iplik miktarı ile karşılaştırma yapabilir ve neticeyi ilgililere bildirebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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