Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı görev tanımı nedir, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı ne iş yapar, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Tanımı;

Özel ya da tüzel kurum ve kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ve kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçla gerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Maaşları

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı maaşı ortalama aylık 3.380 TL’dir. En düşük Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.470 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Ne İş Yapar?

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Etkili iletişim kurmak,

c) Türkçe?yi doğru konuşmak,

d) Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak,

e) Mesleki yazıları yazmak,

f) Araştırma yapmak,

g) Planlama yapmak,

h) Halkla ilişkilerde sözlü iletişim araçlarını kullanmak,

i) Halkla ilişkilerde görsel iletişim araçlarını kullanmak,

j) Basınla ilişkileri yürütmek,

k) Halkla ilişkilerde organizasyon faaliyetlerini yürütmek,

l) Sponsorluk faaliyetlerini yürütmek,

m) Halkla ilişkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Büro Destek Elemanları

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı mesleğinin meslek kodu 4419.05 olarak belirlenmiştir



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