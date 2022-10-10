Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü Tanımı;

__

Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü Maaşları

Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8172.20

Meslek Adı :

Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Ağaç İşleme Ve Kağıt Yapım Tesis Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ham kalem iz açma makinesini kullanarak, lata içlerine grafit konulması için kanal açma işlemlerini yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ham Kalem İz Açma Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalem kanal açma makinesini üretime hazırlamak,

b) Kalite kontrolü yapılmış, sınıflandırılmış lataları makinenin girişine yatay olarak yerleştirmek,

c) Yatay yerleştirilen lataların makineden düzgün bir şekilde geçmesini sağlamak,

d) Herhangi bir aksaklık durumunda makineyi durdurarak sorunu gidermek,

e) Açılan kanalları kontrol etmek , meydana gelen arızalara müdahale etmek,

f) Açılan kanallara tutkal gelip gelmediğini kontrol etmek,

g) Üretimle ilgili kayıtları tutmak,

h) Makinenin günlük ve haftalık bakımlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?