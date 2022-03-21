Hamurhane Formeni (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hamurhane Formeni (Bisküvi) görev tanımı nedir, Hamurhane Formeni (Bisküvi) ne iş yapar, Hamurhane Formeni (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hamurhane Formeni (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hamurhane Formeni (Bisküvi) Tanımı;

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Hamurhane Formeni (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hamurhane Formeni (Bisküvi) Maaşları

Hamurhane Formeni (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hamurhane Formeni (Bisküvi) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hamurhane Formeni (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3122.26

Meslek Adı :

Hamurhane Formeni (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb ürünler imal edilen işletmelerde, bisküvi hamurlarının istenilen formül ve kalitede olması için yapılan işlerden sorumlu olan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hamurhane Formeni (Bisküvi İmali), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

b) Hamurhanede yapılan işleri kontrol etmek,

c) Üretimde kullanılacak hammaddelerin temin edilmesini sağlamak,

d) Numune sonuçlarını almak, kontrol etmek,

e) Soğuk hava deposunu kontrol etmek,

f) Kendisine iletilen üretimle ilgili sorunlar hakkında gerekli önlemleri almak, kaydetmek,

g) Sorumluluğu altında bulunan makine, tesisat ve aletlerin talimatlara uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

h) Temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak,

i) Üretim makinelerinde meydana gelen arızaları ilgili bakım onarım servisine bildirmek,

j) Kullanılacak ambalaj malzemelerinin tarih uygunluklarını kontrol etmek,

k) Meydana gelen üretim hataları veya teknik arızaları amirine bildirmek,

l) Vardiya bilgilerini aktarmak,

m) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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