Hamurkar (Şeker-Sakız) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hamurkar (Şeker-Sakız) görev tanımı nedir, Hamurkar (Şeker-Sakız) ne iş yapar, Hamurkar (Şeker-Sakız) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hamurkar (Şeker-Sakız) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hamurkar (Şeker-Sakız) Tanımı;

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Hamurkar (Şeker-Sakız) Maaşı Ne Kadar? 2022 Hamurkar (Şeker-Sakız) Maaşları

Hamurkar (Şeker-Sakız) maaşı ortalama aylık 6450 _TL’dir. En düşük Hamurkar (Şeker-Sakız) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7400 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hamurkar (Şeker-Sakız) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8161.41

Meslek Adı :

Hamurkar (Şeker-Sakız)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Hamurkar (Şeker-Sakız); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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