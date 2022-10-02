Harf Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harf Döküm Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Harf Döküm Makinesi Operatörü ne iş yapar, Harf Döküm Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harf Döküm Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harf Döküm Makinesi Operatörü Tanımı;

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Harf Döküm Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Harf Döküm Makinesi Operatörü Maaşları

Harf Döküm Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Harf Döküm Makinesi Operatörü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harf Döküm Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7322.49

Meslek Adı :

Harf Döküm Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Basımcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elle hazırlanmış kalıplardan otomatik olarak satır halinde hurufat döken bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harf Döküm Makinesi Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yazıyı okumak kalıpları seçmek ve bunları tertip çubuğuna elle dizerek satırları teşkil etmek,

b) Çubuğu makineye bağlamak,

c) Makineyi çalıştırıp döküm işleminin doğru olarak yapılmasını gözlemek,

d) Döküm bitince çubuğu ve dökülmüş satırları makineden çıkarıp kalıbı bozarak özel gözlerine dağıtmak,

e) Gerekirse dökülmüş satırları kesmek veya düzeltmek için mekanik bir testere kullanabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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