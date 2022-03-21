Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni görev tanımı nedir, Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni ne iş yapar, Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni Tanımı;

__

Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni Maaşları

Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.28

Meslek Adı :

Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Harita mühendisi veya teknikerinin denetiminde, yeryüzünün herhangi bir yerinde bir arazi parçasını, coğrafi yapısını, imar, iskan, bayındırlık durumunu dikkate alarak belirli bir oran dahilinde ölçekli kağıt üzerine özel işaretler kullanarak çizen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harita-Tapu-Kadastro Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Haritası çizilecek veya kadastrosu yapılacak arazide gerekli ölçümleri yapmak, çizim için ihtiyaç duyulan bilgileri ve sayısal verileri tespit etmek,

b) Arazi haritalarının bilgisayar ve çizim aletleri yardımı ile çiziminde harita mühendisi ve teknikerine yardımcı olmak,

c) Şehirlerin imar, iskan ve bayındırlık durumunu krokilendirmek,

d) Haritaların üzerinde istenen düzeltmeleri ve renklendirmeleri yapmak,

e) Mevcut harita, plan, tapu senedi vb. kağıtları incelemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?