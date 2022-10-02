Harman Hallaç İşçisi (Halı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harman Hallaç İşçisi (Halı) görev tanımı nedir, Harman Hallaç İşçisi (Halı) ne iş yapar, Harman Hallaç İşçisi (Halı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harman Hallaç İşçisi (Halı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harman Hallaç İşçisi (Halı) Tanımı;

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Harman Hallaç İşçisi (Halı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Harman Hallaç İşçisi (Halı) Maaşları

Harman Hallaç İşçisi (Halı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Harman Hallaç İşçisi (Halı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harman Hallaç İşçisi (Halı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.20

Meslek Adı :

Harman Hallaç İşçisi (Halı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Harman-hallaç makinesini ile ilgili gerekli işleri yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harman Hallaç İşçisi (Halı); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanılan makineleri ve siloyu kontrol ederek gerektiğinde temizliklerini yapmak,

b) Antistatik madde hazırlamak,

c) Ön hazırlamadan kamaraya atılmış olan kaba karışımı, pnomatik kanalla harman-hallaç makinesine aktarmak,

d) Makineyi çalıştırmak, makine çıkışında karışımın antistatik maddeyle istenilen seviyede yağlanmasını sağlamak,

e) Çalışma esnasında makineden geçen karışımı el ve gözle kontrol ederek gerekli önlemleri almak,

f) Harman-hallaç makinesinden geçen karışımı siloya aktarmak,

g) Silodan tekrar pnomatik kanalla harman-hallaç makinesinden geçirerek ilgili tarak makinesi silolarına aktarmak,

h) Çıkan telefleri belirlenen yerlere koymak,

i) Kullanılan makinelerin ve çevresinin temizlik ve düzenini sağlamak,

j) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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