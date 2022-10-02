Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) görev tanımı nedir, Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) ne iş yapar, Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) Tanımı;

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Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) Maaşları

Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7318.17

Meslek Adı :

Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Tekstil, Deri Ve Benzer Malzemeleri Kullanan Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elyaf balyalarını açarak, çeşitli elyaflardan reçeteye ve usulüne göre harman hazırlama bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harman Hazırlama İşçisi (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanılacak elyafları çeşitlerine göre ayırmak,

b) Harman reçetesine göre hammaddelerin getirtilmesini sağlamak,

c) Hammadde balyalarını açmak,

d) Çıkan çuval ve çemberleri tasnif ederek belirtilen yerlere koymak,

e) Açılan balyaları gerektiğinde belirli bir süre dinlendirmek,

f) Açılan balyaların ıslak olması halinde, açılarak kurutulmasını sağlamak,

g) Açılan balyaların içinde bulunan yabancı maddeleri almak,

h) Çeşitli elyaflardan reçeteye ve usulüne göre harman hazırlamak,

i) Harman boyası ve antistatik maddeleri reçeteye göre hazırlamak ve kullanmak,

j) Uygun olmayan elyaf tespitlerini amirine bildirmek,

k) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

l) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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