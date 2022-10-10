Harman Operatörü (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Harman Operatörü (Cam) görev tanımı nedir, Harman Operatörü (Cam) ne iş yapar, Harman Operatörü (Cam) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Harman Operatörü (Cam) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Harman Operatörü (Cam) Tanımı;

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Harman Operatörü (Cam) Maaşı Ne Kadar? 2022 Harman Operatörü (Cam) Maaşları

Harman Operatörü (Cam) maaşı ortalama aylık 6750 _TL’dir. En düşük Harman Operatörü (Cam) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 8000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Harman Operatörü (Cam) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8181.29

Meslek Adı :

Harman Operatörü (Cam)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Diğer Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Cam Ve Seramik Tesis Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Harman dairesi kumanda odasındaki sistemden, harman kompozisyonunu set edilmiş değerlere göre hazırlayan fırınların bu değerler doğrultusunda yüklenmesini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Harman Operatörü (Cam) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Vardiya raporlarını okumak, sistemi gezerek gözle kontrol edip arıza ve aksama durumuna bakmak

, b) Kumanda odasında sistemi açıp çalışmasını monitörden izlemek,

c) Sistemde herhangi bir aksama olduğunda müdahale imkanı varsa müdahale etmek, yoksa amirine haber vermek,

d) Harmandan fırının beslenmesi sırasında set edilmiş değerlerden farklı ölçülerde hammadde akması veya bilgisayarda set edilen reçete değerlerinden sapmalar olması durumunda müdahale etmek,

e) Set edilen değerleri kendisine verilen bilgiler doğrultusunda bilgisayarda değiştirmek,

f) Sistem arızası veya bilgisayar arızası durumunda fırının beslenmesini, sistemi bizzat kumanda ederek sağlamak,

g) Harman dairesindeki tartı cihazlarının periyodik olarak kalibrasyonunun yapılmasını sağlamak,

h) Harman ve hammaddelerden örnek alıp rutubet oranını tespit etmek, uygunsuzlukları ilgililere bildirmek,

i) Hammadde renk değişiminde yapılan işlemleri takip etmek,

j) Melanj hazırlanması için dinlendirme silolarının seviyesini kontrol etmek,

k) İhtiyacı belirleyip hazırladığı reçeteye göre hammaddeyi hazırlamak,

l) Hammaddeyi reçeteye göre tartarak bant aracılığı ile harman mikserine boşaltmak,

m) Çalışma alanının düzenli ve temiz olarak bulundurulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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